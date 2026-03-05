タレントのはるな愛が、自身のテレビ出演のきっかけとなった大物芸能人とのエピソードを明かした。

【映像】はるな愛 “ニューハーフのショーパブ”出演20代の姿（複数カット）

2008年に「エアあやや」のモノマネで大ブレイクしたはるな。タレントとして数多くのバラエティ番組に出演し、現在はタレント活動に加え、飲食店を都内で3店舗経営している。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）第3話では、フィリピン料理店の開業を目指し資産を売ったモデル・タレントのゆきぽよが登場。飲食店のリアルな現場を見るべく、はるなが経営する「お好み焼き鉄板酒場どろ」（東京・杉並区）を訪れた。

飲食店経営の厳しさを知るはるなは、ゆきぽよに対し「フィリピンレストランはすごく在庫を抱えるよ。仕入れの量も多いし、お酒の種類も揃えなあかん。正直言っていい？スナックをやったほうがいいと思う」と提案。「ファッション業界の人たちも出してたり、今スナックがすごく来てる」と、業界内での需要の高さを説明した。

さらに、自身の経験として、「元々やってたバーでいろんな芸能人に出会って。スナックでめっちゃ喋って、声が出なくなって“エアあやや”が生まれて、そこに藤原紀香さんが来てくれて。紀香さんの結婚式でやってって言われて、それでテレビ局に繋がったのね」と明かした。

その上で、「スナックは業界の人が多いから、仕事の繋がりもいっぱいあると思う」とし、昼はフィリピン料理店、夜はスナックにする形態を勧めていた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。