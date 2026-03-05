◇オープン戦 西武4―3日本ハム（2026年3月5日 エスコンF）

バットを振り切り、持ち味の鋭い打球を放った。日本ハムの水野が2点を追う4回2死1、2塁。2番手の成田から右翼線へ同点の2点適時三塁打を放ち「制球に苦しんでいる感じだったのでそろそろ甘い球来るだろうなと思い切って行き増した。よくを言えば、もう少し角度をつけられたらもっと良かった」と、胸を張った。

今オフはオリックスやマリナーズで活躍したイチロー氏のYouTubを見て、ヒントを得た。「会った事も無いですし全然手の届くような存在じゃないですけど、ボールを待つときの構えとか、参考にさせてもらっている」という。

また、佐藤打撃コーチに指導を仰ぎ、従来よりスタンスを狭めて回転を意識してきた。この日の試合でも「がっつきすぎないように」心がけ、鋭い打球を放った。「スタンスをもっと狭めて打つということを自分の課題にしてきたので、そこは多少できているのかな」と、練習の効果が結果に結びついてきている。

遊撃は山県、奈良間らライバルは多いが「自分が良くなるように考えて毎日やっています」と、自分自身と向き合い向上心を持ち続けている。3年連続遊撃で開幕スタメンへ、猛アピールとなった。