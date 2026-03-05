¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥­¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛHG 1/144 ¥¢¥ê¥å¥¼¥¦¥¹¡×(13,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)12»þ¡Á2026Ç¯3·î16Æü(·î)15»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯3·î18Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯4·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£

2026Ç¯4·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛHG 1/144 ¥¢¥ê¥å¥¼¥¦¥¹¡×(13,200±ß)

¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥­¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤è¤ê¡¢Ä¶Âç·¿MS¡Ö¥¢¥ê¥å¥¼¥¦¥¹¡×¤¬´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÅÐ¾ì¡£

¥µ¥¤¥º¡¢¿§Ê¬¤±¡¢²ÄÆ°¡¢¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤â¤ËHG»Ë¾åºÇ¹âÊö¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£­¡MS·ÁÂÖ/­¢¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥à/­£¥¢¥ê¥å¥¼¥¦¥¹ È¾²õ¾õÂÖ/­¤ÎÌ»º·¿¦Í¥¬¥ó¥À¥à(Ê¬Î¥¾õÂÖ)¤Î4·ÁÂÖ¤Ø¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¡¢ÁÈ¤ß´¹¤¨ÊÑ·Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³Æ·ÁÂÖÊÝ»ý¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¡¼¥¹¤âÆ±º­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£







