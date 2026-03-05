『ONE PIECE』るかっぷに「ニコ・ロビン」と「トニートニー・チョッパー ワクワクVer.」がセットで登場
メガハウスは、『ONE PIECE』より「るかっぷ ONE PIECE ニコ・ロビン＆トニートニー・チョッパー ワクワクVer. セット【限定巾着付き】」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「るかっぷ ONE PIECE ニコ・ロビン＆トニートニー・チョッパー ワクワクVer. セット【限定巾着付き】」(8,910円)
見つめる、見上げるフィギュア「るかっぷ」シリーズに「ニコ・ロビン」と「トニートニー・チョッパー ワクワクVer.」が登場。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特長のフィギュアシリーズ。 「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
発売済みのるかっぷONE PIECEシリーズとあわせて飾るとより世界観が広がる。
プレミアムバンダイ、東映アニメーションオフィシャルストア限定セットとして「オリジナルミニ巾着」が付属する。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
