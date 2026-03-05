『進撃の巨人』るかっぷに「アルミン」と「エレン むむっとVer.」がセットで登場
メガハウスは、『進撃の巨人』より「るかっぷ 進撃の巨人 アルミン・アルレルト＆エレン・イェーガー むむっとVer. セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「るかっぷ 進撃の巨人 アルミン・アルレルト＆エレン・イェーガー むむっとVer. セット【限定座布団付き】」(9,350円)
見つめる、見上げるフィギュアシリーズ「るかっぷ」に、TVアニメ『進撃の巨人』より「アルミン・アルレルト」と「エレン・イェーガー むむっとVer.」が登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
2026年9月発送予定「るかっぷ 進撃の巨人 アルミン・アルレルト＆エレン・イェーガー むむっとVer. セット【限定座布団付き】」(9,350円)
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会