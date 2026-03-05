ＥＣＢ議事録：詳細 中東の地政学的緊張がエネルギー価格のさらなる上昇を招くリスクも指摘された ＥＣＢ議事録：詳細 中東の地政学的緊張がエネルギー価格のさらなる上昇を招くリスクも指摘された

ＥＣＢ議事録：詳細

2月のスタッフ予測に組み込まれたインフレ見通しと基本シナリオを概ね裏付ける形で、新たなデータが到着

ECB は金融政策の観点から現在良好な状況にあるが、これはスタンスが静的であると見なされることを意味するものではない

最近のショックは展開し、より顕在化しつつあり、概ね予想通りである

特定されたリスクはいずれも、インフレ見通しに重大な影響を与えるほどには顕在化していない

不確実性は、今後数ヶ月間の様々なリスクの展開を見極めるため、金利据え置きを正当化する可能性もある

短期的なインフレは、従来予想されていたよりもさらに目標を下回る可能性が高い

2現行政策金利水準はショック対応に十分な柔軟性を提供

中期的なインフレ見通しに特に影響なし

理事会は忍耐強く対応できるが、これは行動を躊躇している、あるいは非対称的であると誤解されるべきではない

最近の成長勢いは、インフレ見通しのベースラインに対する上振れリスクをもたらさなかった

大半のメンバーはインフレ見通しを巡るリスクを両面性のあるものと認識し、ベースライン周辺のリスク分布は比較的変化なしと判断

将来の会合において、いずれの方向にも完全な選択肢を維持し、見通しを変える新たな情報に必要に応じて迅速に対応できるよう機敏であること

一部のメンバーは、インフレリスクが12月のスタッフ予測と比較して下方リスクに傾いていると見なした

ユーロ高はインフレ率を現在の予想以上に押し下げる可能性も

賃金上昇の動向とサービス部門のインフレ動向を注視し、基礎的インフレが予測通り後退しているかを確認する必要性

今後のデータに大幅な変化が示されない限り、金利は当面の間、現行水準で維持される可能性があるとの見解が示された

ここ数カ月の連続したプラス成長の予想外の結果は、予想以上に堅調な投資に一部起因していた

政策期待を現行水準に定着させるため、コミュニケーション上有益と見なされた。

インフレリスクは下方へ傾いている、あるいは12月の会合以降その方向へ動いているとの見解が示された

エネルギーインフレの急騰が持続するかどうかを注視することが重要であった

中東の地政学的緊張がエネルギー価格のさらなる上昇を招くリスクも指摘された

