【ライブレポート】“ガールズポップ”をテーマにした『Beat LAB vol.6』が大盛況で終幕！注目の新人3アーティストが登場

【画像】イベントの様子

音楽シーン大注目の新人3アーティストが共演する完全無料招待制のライブイベント『Beat LAB』の第6弾『Beat LAB vol.6』が、3月3日に東京・Zepp DiverCity (TOKYO）で開催された。

■Gyubin、TORA PROJECT TRAINEES、o.j.oがZepp DiverCityに集結

『Beat LAB』は、SonyとSony Musicの共創プロジェクト『PROJECT APPOLO』の一環として行われる実証実験ライブ。過去には東京・ Zepp Haneda、神奈川・KT Zepp Yokohamaなど関東のZeppで5回開催され、約50個の実験を行った。

今回のライブは、音楽シーン大注目の新人3アーティストが共演するライブイベント『Beat LAB』の第6弾としてガールズポップをテーマに、Gyubin、TORA PROJECT TRAINEES、o.j.oという新人3アーティストがZepp DiverCity（TOKYO）に集結した。

【出演アーティスト紹介 / ライブレポート / コメント】 ※登場アーティスト順

■o.j.o

東京都出身、14歳。都内の中学校に通う女性シンガーソングライター。

小学1年生でダンスとピアノを習い始め音楽に目覚め、マイケル・ジャクソンとブルーノ・マーズに影響を受け、6年生でDTMにて作曲を開始。世界を見据え、グラミー賞を夢見る中学3年生。

作詞・作曲・編曲、振付をすべて自身で行った記念すべきデビュー作として、2024年3月29日に1stデジタルシングル「Bah!」をリリース。さらに同年9月25日には2ndデジタルシングル「PEOPLE DEMON」をリリース。2025年2月21日には初のEP『010』を配信リリース。同年10月8日「第38回東京国際映画祭フェスティバルソング」に抜擢された3rデジタルシングル「Blam!」をリリースした。

【ライブレポート】

ひと組目に登場したのは14歳の現役中学生シンガーソングライターのo.j.o。 中学生とは思えない圧巻の歌声と世界観で会場を魅了した。

今日が初ライブとのことだったが、初ライブを感じさせないほどミステリアスな雰囲気と表現力の高さで会場を釘付けに。特に注目楽曲は、2025年10月に『第38回東京国際映画祭フェスティバルソング』に抜擢された「Blam!」。パフォーマンスの最後には、3月25日にリリースされる新曲「One day」も披露した。

若く才能あふれる“o.j.o”というアーティスト。そんな彼女の今後の活躍に期待が高まる。

＜セットリスト＞

01. Get the cool charm

02. Bah!

-MC-

03. PEOPLE DEMON

04. Blam!

-MC-

05.One day

■TORA PROJECT TRAINEES

ソニーミュージックによるグローバルアーティスト育成プロジェクト 『TORA PROJECT』より、選ばれし4名が登場。東京を拠点にLAや韓国で表現を磨き、数ある才能のなかから選抜された彼女たち。近い将来、世界へ羽ばたくことを予感させるフレッシュでリアルなパフォーマンスに注目だ。

【ライブレポート】

2組目として登場したのは、ソニーミュージックによるグローバルアーティスト育成プロジェクト『TORA PROJECT』より選抜されたTORA PROJECT TRAINEES。

世界各地で磨き上げた圧巻のライブパフォーマンスで、会場を大いに沸かせた。

1曲目に披露したのはダンスナンバー。その後MC、自己紹介を挟み、カバーパフォーマンスを披露。デビュー前にもかかわらず磨き上げたパフォーマンスは、ダンス・歌ともにレベルが非常に高く、会場を魅了した。

また、最後はオリジナルソングを披露。今後も4人（OTO、KYLA、RUKA、YU）の活躍にぜひ注目していきたい。

■Gyubin

韓国出身、現在19歳のシンガーソングライター・Gyubin（ギュビン）。 韓国デビュー曲「Really Like You」がアジア全域で話題となり、一躍脚光を浴びた。デビュー前から著名アーティストとのコラボレーションを通じて音楽的実力を認められており、正式デビュー後も着実に成長を続けている。

2024年1月17日にリリースされた「Really Like You」は、発表からわずか1ヵ月で各国のSpotifyバイラルチャート1位を獲得し、大きな話題を呼んだ。 さらに日本のApple MusicやLINE MUSICでも上位にランクインし人気を集めBillboard Japan Heatseekersチャートでは1位を記録。リリースから約1ヵ月半で累計再生回数100万回を突破し、現在では韓国語版・英語版を合わせたSpotify累計再生数が3,200万回を超えるなど、新人としては異例の快挙を達成している。

日本や台湾、香港をはじめとするK-POPファンの間では、「踊りながらも歌が上手すぎる」「NEXT IU」といった反応が相次ぎ、Gyubinのステージ映像はSNSを通じて瞬く間に拡散された。

2025年11月28日に日本プレデビュー曲「Really Like You（Japanese Version）」をリリース。2026年春の日本本格メジャーデビューを控え、各種SNSを中心に日本語での情報発信を行うなど、精力的に活動中。

【ライブレポート】

最後3組目に登場したのは、韓国出身19歳のシンガーソングライターGyubin。

日本デビュー曲「Really Like You（Japanese Version）」を含む全5曲を披露。ピアノでの弾き語りカバーや、新曲、既存曲のアコースティックバージョンを披露し会場を盛り上げた。

さらにMCでは、勉強中の日本語でMCを披露。会場にいる多くの観客をトリコにした。そんな彼女はいよいよこの春に日本で正式にデビューすることが決定。

自らの声で日本デビューを報告すると会場からは大きな歓声と拍手が湧いた。春から新しいスタートをきるGyubinの日本での活躍にも注目だ。

PHOTO BY 横山マサト

■【画像】o.j.oのライブ写真

■【画像】TORA PROJECT TRAINEESのライブ写真

■【画像】Gyubinのライブ写真

■【画像】集合写真

■【画像】出演アーティストのアーティスト写真

■関連リンク

『Beat LAB vol.6』OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/other/beatlab-vol6/

o.j.o OFFICIAL X

https://x.com/o_j_o_music

o.j.o OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/o.j.o_music

TORA PROJECT TRAINEES OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/youre_early2026/

Gyubin OFFICIAL X

https://x.com/Gyubin_JP

Gyubin OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/baggyubin73