¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡Û»³ÅÄÅ¯Ìé¡¡½àÍ¥¥¤¥óÀï¤Ï£Ó¸å¼ê¤Ç£²Ãå¤âÅöÃÏ¤Ï£²ÀáÏ¢Â³£ÖÃæ¡Ö£³Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó¾¡»³³«Àß£³£²¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£µÆü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³ÅÄÅ¯Ìé¡Ê£´£³¡áÅìµþ¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¤Î¥¤¥óÀï¡¢£´¹æÄú¡¦ºä¸ýµ®É§¤Î¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ë¶þ¤·¤¿¤¬£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö½àÍ¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¼ºÇÔ¡×¤È¥³¥ó¥Þ£±£·¤Î£Ó¤òÈ¿¾Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ¤Ç°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤·Á´ÂÎ¤ËÃæ·ø¾å°Ì¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½®Â¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²ÀáÏ¢Â³£ÖÃæ¤Ç¡Ö°²²°¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡££´¥³¡¼¥¹¤Ï¹¥¤¤À¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡££³Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡££´¥³¡¼¥¹¤«¤é¼«Ëý¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ£Ö¼è¤ê¤òÁÀ¤¦¡£