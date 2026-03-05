AKB48の白鳥沙怜（15）が5日、グループを卒業することを発表した。

白鳥は自身のXで「本日の公演で卒業発表をさせていただきました」と報告し「突然のご報告となってしまい申し訳ありません。卒業までの期間たくさん思い出を作りたいです！」と伝えた。

また文書の画像も投稿し「13歳でAKB48 19期生として加入し、2年間活動してきました。振り返るとあっという間で、この2年間で様々な経験をさせていただき、本当にたくさんのことを経験をさせていただき、本当にたくさんのことを学ばせていただきました」とAKBでの活動を振り返った。

また「AKB48での活動は学業との両立で大変なこともありましたが、楽しい思い出の方が圧倒的に多く、私にとって1つの居場所にもなっていました」としつつ「学業と両立していく中で、自分なりに思うような活動ができない現状と、このままでこの先ファンの皆様の期待に応えられるのかという不安もある中で、たくさん考え、悩み、今回の決断となりました」と卒業の経緯を伝えた。

メンバーに感謝を記すとともに「これから、もっとたくさんの時間、たくさんの思い出を作っていきたかったのが正直な気持ちです」と心境をつづった。スタッフやファンに感謝を伝えつつ「先輩方が築き上げてきたＡＫＢ48がこれからもずっとずっと輝き続けることを心から願ってます」とした。

卒業は5月頃を予定しており「残り少ない時間、最後までみなさんと思い出を作りたいです。卒業の日まで精一杯頑張ります!温かく見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします」としている。