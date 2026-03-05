フランスの俳優ジャン･レノさんが日本でひとり舞台を創作・上演することが5日、発表されました。

映画『レオン』などで世界を魅了したジャン･レノさん。世界初演となる今回の舞台『らくだ』は、モロッコ・カサブランカに生まれ、フランス、アメリカと世界を渡り歩いてきたという自身の歩みをたどる自叙伝的作品です。人生に深い影響を刻んだ出会いや出来事を、出演映画の記憶と重ね合わせながら、演技だけでなく歌声も披露し、音楽と物語で鮮やかに描き出します。

出演者はジャン･レノさんひとりで、ソロパフォーマンスとなる本作。演出はフランス演劇界をけん引するラディスラス・ショラーさんが務め、共同制作として日本人スタッフも加わり、東京から文化を発信していく国際舞台芸術プロジェクトとなっています。

■思いを語るコメント動画も公開 「日本とその文化が大好き」

舞台の公式サイトではジャン･レノさんのコメントが公開されました。日本語で「皆さんこんにちは。ジャン･レノです。お元気ですか？」と挨拶すると、続けて「この舞台は私がどこから来てどのような道を歩んできたかという『私の旅路（プロセス）』を語る物語です。プライベートでの出会い 仕事での出会い 映画の話…つまり人生そのものについて語るのです」と、作品について語っています。

また、舞台のタイトルについても言及し「なぜ『らくだ』なのか。らくだはゆっくりと進み遠くまで行きます。商品や人々など多くの物を運びながら『感情』も運んでいくのです。だからこの舞台を『らくだ』と名付けました。私自身がどこか『らくだ』のような存在だと思うからです」と明かしました。

さらに、世界初演の地に日本を選んだ理由については「私が日本を心から愛しているからです。日本はいつも私を受け入れてくれました。私は日本とその文化が大好きなんです。“この新しい舞台をどこから始めたいか？”と考えた時、日本以上にふさわしい場所があるでしょうか？ いや、ありません」と、強い意志を見せています。

そして「人生において私たちは多くの場面でつながっています。舞台を通じて皆さんと『共にいる』瞬間を見つけていきたいと願っています」とメッセージを寄せました。

舞台は5月10日から東京公演がスタートし、その後、富山、兵庫、静岡など全国12か所をまわります。また、言語はフランス語で上演され、日本語字幕が付くということです。