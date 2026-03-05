¡Ö폴더인사¡Ê¥Ý¥ë¥É¥¤¥ó¥µ¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡È¥Ý¥ë¥É¡É¤È¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¤Î¤³¤È¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö폴더인사¡Ê¥Ý¥ë¥É¥¤¥ó¥µ¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö폴더인사¡Ê¥Ý¥ë¥É¥¤¥ó¥µ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¬¥é¥±¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö폴더인사¡Ê¥Ý¥ë¥É¥¤¥ó¥µ¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤ëÃúÇ«¤Ê¤ª¼µ·¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö폴더인사¡Ê¥Ý¥ë¥É¥¤¥ó¥µ¡Ë¡×¤Ï¡Ö90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤ëÃúÇ«¤Ê¤ª¼µ·¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö폴더¡Ê¥Ý¥ë¥É¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö폴더폰¡Êfolder phone ¥Ý¥ë¥É¥Ý¥ó¡Ë¡×¡á¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¡×¤Î¤³¤È¡£
¥¬¥é¥±¡¼¤òÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤²¤¿ºÝ¤Î»Ñ¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
