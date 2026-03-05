位置情報ゲーム『モンハンNow』にまもなくシーズン9「迫る千刃と春宵の跳躍」が到来する。

かねてより注目されてきた14番目の武器種・操虫棍が実装されるほか、新たにセルレギオスやオロミドロ、トビカガチ亜種といった新モンスターが登場。

さらに、延期になっていた「フレンドリンク」機能もついに解禁される。

期待が膨らむ新シーズンへ

本記事ではまもなく始まるシーズン9に関する各種情報をおさらい。

操虫棍のSPスキルや新モンスターの登場により加わるスキルの詳細。

フレンドリンクや新たな拠点要撃戦など、現段階で判明しているものを確認していこう。

全武器種が揃うシーズン9の到来

今回紹介するシーズン9「迫る千刃と春宵の跳躍」では、新武器・操虫棍や3頭のモンスター、新たな次元変異モンスターなどさまざまな要素が加わる。

ここからはそれら6つのポイントを順に説明していく。

【シーズン9：アップデート予定日】

■実装日時

・2026年3月19日（木）9：00

ポイント1：武器種に操虫棍の登場

操虫棍（そうちゅうこん）とは猟虫（りょうちゅう）と呼ばれる虫を操り自身を強化しながら狩猟を行う、跳躍し空中から攻撃することもできる武器種。

猟虫は攻撃時にエキスを採取しエキスゲージが溜まるとハンターが強化状態になる。

強化状態ではコンボが変化するのはもちろん、強力な攻撃アクションを行うことも可能。

なお、猟虫による攻撃アクションや斬撃か打撃かなど、猟虫にはさまざまな種類があり武器ごとに変化するようだ。

また、操虫棍のSPスキル「【SP】急襲突き」は空中攻撃のあいだにも発動可能で、モンスターの頭上から強烈な一撃を突き下ろす強力な攻撃。

シリーズでもお馴染みの立ち回りがどんな操作で体験できるのかいまからたのしみだ。

ポイント2：新たに加わるモンスターたち

ここからはセルレギオスやトビカガチ亜種、オロミドロの特徴と狩猟ポイントを解説。

いずれもシーズン9で特定のChapter（緊急クエスト）をクリアするとフィールドに解放されるほかモンスタートラッカーにも指定できる。

【千刃竜セルレギオス】

・攻撃属性：無属性

・弱点属性：雷

■特徴

刃鱗と呼ばれる刃物のような鋭い鱗に身を包むその姿から別名「千刃竜」と言われる大型の飛竜種。

縄張り意識と闘争心が非常に強く、優れた飛行能力と強靭な後脚による激しい攻撃のほか、全身の刃鱗を射出し被弾した相手に裂傷を負わせることができる。

■狩猟ポイント

素早い動きが厄介だが破壊可能な部位が多く抑え込みやすい。

とくに翼は破壊した際にダウンさせることができるため積極的に狙おう。

また、空中から繰り出す高速かつ強力な飛び蹴りは横方向に回避。

裂傷状態を引き起こす刃鱗に注意しながら攻撃を仕掛けていこう。

【飛毒竜トビカガチ亜種】

・攻撃属性：毒.麻痺

・弱点属性：雷

■特徴

飛毒竜の異名を持つトビカガチの亜種。

尻尾の棘からは毒を出し牙で痺れさせる危険なモンスターだ。

■狩猟ポイント

噛みつかれると麻痺、尻尾（トゲを飛ばす）による攻撃を受けると毒状態になってしまう。

また、毒状態中に尻尾の攻撃を受けると猛毒状態へと悪化する。

各状態異常への耐性スキルは有効。

頭部を破壊すれば麻痺にならなくなり、尻尾を破壊すれば毒状態になりにくくもなる。

【泥翁竜オロミドロ】

・攻撃属性：水

・弱点属性：火

■特徴

尻尾から金色の特殊な溶解液を分泌。

地面を溶かすことで獲物を足止めしたり地中に潜るなどして狩りをおこなう。

興奮すると分泌量が増し泥全体が金色に変化し攻撃が激化する。

■狩猟ポイント

攻撃により発生した波が金色の泥に触れると継続的なダメージを受けるほか移動が低下。

泥の渦でハンターを吸い寄せ、地面から飛び出す攻撃をするため泥の渦からは距離を取ることが重要だ。

さらに、オロミドロが高く飛び上がったときも要注意。

地面に出現する飛沫は泥が噴出する予兆なので足元をよく見ておこう。

なお、尻尾に大泥玉を持つと広範囲に強力な攻撃を行うようになるが、大泥玉は肉質が最も柔らかく破壊すればダウンさせられる。

尻尾自体も肉質が柔らかいので積極的に狙っていこう。

ポイント3：次元変異ジンオウガ

新たな次元変異モンスターとしてジンオウガが登場。

ジンオウガの素材を利用した武器（雷属性）のスタイル強化、さらにスタイル選択によって新たな立ち回りが可能になる。

また、操虫棍を含む14武器種が生産可能。

期間限定でジンオウガの素材を利用した武器の生産および強化に必要な素材が緩和されるぞ。

ちなみに、ジンオウガの素材で生産強化できる武器はシーズン9ピリオド1の要撃特選武器にもなっている。

この機会に素材を集めて武器を強化して拠点要撃戦に備えよう。

【次元変異ジンオウガ登場】

■実装予定日

・2026年3月19日（木）9：00

【次元変異ジンオウガの大量出現】

■開催予定日

・2026年4月3日（金）から4月5日（日）

ポイント4：新スキルの追加

シーズン9では新たに5種類のスキルが登場する。

それらはセルレギオスやトビカガチ亜種、オロミドロの装備に付与されるスキル。

愛用する武器に合うスキルを確認して対象の防具を集めていこう。

【5種類の新スキル】

■スキル名：攻撃活性

・効果：攻撃力が増加する

■スキル名：攻撃増強【会心】

・効果：武器の会心率1％につき攻撃力増加

■スキル名：水属性攻撃強化・境地

・効果：スキル「水属性攻撃強化」Lv5以上が発動している時、

武器の水属性攻撃力が増加する

■スキル名：連撃・境地

効果：スキル「連撃」Lv5以上が発動している時、攻撃力が増加する

■スキル名： 本領発揮

効果：アクションを複数回行った後、与えるダメージが増加する

ポイント5：フレンドリンク機能

古龍迎撃戦やペイントボールリストのモンスターの狩猟で、距離に関係なくフレンドと一狩りできるかねてより期待されてきた機能がついに実装される。

なお、グループハント募集の通知は同じ時間にプレイしているフレンドに届く。

ちなみに、フレンドリンク機能には支給品などで配布予定の「フレンドリンク用アイテム」が必要。

詳細は後日公開予定のお知らせをまとう。

ポイント6：シーズン9の拠点要撃戦

探索拠点では約1ヶ月にわたるピリオド（探索活動の期間）の最終週に次元臨界モンスターに立ち向かう拠点要撃戦が発生する。

ピリオド1ではセルレギオス、ジンオウガ、キリンの素材で生産強化できる武器が要撃特選武器の対象。

従来通りなら今回も特別な重ね着が報酬にあると思うので、いまのうちから要撃ポイントを稼ぐための武器をいろいろ準備していこう。

そんなこんなでシーズン9は始まるまえから情報満載。

このほかライゼクス、ゴシャハギ、ケマトリスが一時的にフィールドから姿を消し、特定のクエストをクリアすることで永続的に出現するようになるなど細かな環境の変化も訪れる。

今後のロードマップは下記の公式番組内で触れているので、ぜひ確認してほしい。

P.N.深津庵

※深津庵のX（旧Twitter）はこちら

(執筆者: 深津庵)