¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¤Î¥¤ー¥¹¥¿ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì♡¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤¬ºÌ¤ë¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥·¥ç¥³¥éÀìÌçÅ¹¡Ö¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¡×¤È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥ë¡¦¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¡×¤«¤é¡¢¥¤ー¥¹¥¿ー¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¥«¥«¥ª¤Î¼Â¡Ö¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¦¥µ¥®¤ä¥Ò¥è¥³¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ê¤É¡¢¥¤ー¥¹¥¿ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆ°Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢½Õ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦♡
¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥ÉÃåÁÛ¤Î¥¤ー¥¹¥¿ー¥·¥ç¥³¥é
2026Ç¯¤Î¥¤ー¥¹¥¿ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
Âç¤¤Ê¼ª¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î¥·¥ç¥³¥é¡Ö¥é¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤òÌÏ¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥·¥ç¥³¥é ¥Î¥ïー¥ë¤È¥·¥ç¥³¥é ¥ª¡¦¥ì¤Î¥Õ¥ê¥Á¥åー¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï4,644±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¥Ò¥è¥³¤È¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¡¦¥«¥Ö¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢Åìµþ¹©Ë¼¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¥×¥é¥ê¥ÍÆþ¤ê¥Õ¥ê¥Á¥åー¥ë¡¦¥×¥é¥ê¥Í¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï6,804±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤Î·Á¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥¦¥µ¥®¤ä¥Ò¥è¥³¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ê¥Á¥åー¥ë¡¦¥×¥é¥ê¥Í ¥Î¥ïー¥ë¡õ¥ª¡¦¥ì¡×¤Ï¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î3¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ê¥Í¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£
²Á³Ê¤Ï3,888±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
½Õ¸ÂÄê¤Î³ùÁÒ¸ÞÏºËÜÅ¹¤ª¤Ï¤®ÅÐ¾ì¢öÍÓæ½Î®¤·»ÅÎ©¤Æ¤Î¾åÉÊÏÂ²Û»Ò
¥×¥é¥ê¥Í¤ä¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¥¤ー¥¹¥¿ー¤ÎÆ°Êª¥â¥Áー¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥É¡¦¥×¥é¥¤¥¨¡×¤Ï¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤ä¥Ò¥è¥³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥·¥ç¥³¥é¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤Î¥×¥é¥ê¥Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï3,672±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ö¥«¥Ö¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤È¥Ò¥è¥³¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¤Ç¡¢¥«¥«¥ª75¡ó¤Î¥·¥ç¥³¥é ¥Î¥ïー¥ë¤È¥«¥«¥ª45¡ó¤Î¥·¥ç¥³¥é ¥ª¡¦¥ì¤Î2¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£²Á³Ê¤Ï1,296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥Ô¥Ã¥È¡¦¥«¥Ü¥¹ 6¸ÄÆþ¤ê¡Ê2¼ï¡Ë¡×¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤òÌÏ¤Ã¤¿¥Ú¥Ô¥Ã¥È¥·¥ç¥³¥é¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥×¥é¥ê¥Í¤Ë´Ý¤´¤È¤Î¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥·¥ç¥³¥é ¥Î¥ïー¥ë¤È¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥ÍÆþ¤ê¤Î¥·¥ç¥³¥é ¥ª¡¦¥ì¤Î2¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¡¢²Á³Ê¤Ï3,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¿Íµ¤¥³¥é¥Ü¡Ö¥«¥ì¡¦¥Ô¥åー¥ë¡¦¥Öー¥ë¡¦¥×¥é¥ê¥Í¡¦¥·¥ç¥³¥é9¸ÄÆþ¤ê¡Ê2¼ï¡Ë¡×¤âµ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥×¥ìー¥ó¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î2¼ïÎà¤Î¡Ö¥Ô¥åー¥ë¡¦¥Öー¥ë¡×¤Ë¡¢¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤Î¥×¥é¥ê¥ÍÆþ¤ê¥·¥ç¥³¥é ¥Î¥ïー¥ë¤È¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥×¥é¥ê¥ÍÆþ¤ê¥·¥ç¥³¥é ¥ª¡¦¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï4,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
*¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
*¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
*²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥¹¥¿ー¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
2026Ç¯¤Î¡Ö¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¡×¥¤ー¥¹¥¿ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤ï¤º¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£
ÈÎÇä¤Ï2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¤Ç¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥¤ー¥¹¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡