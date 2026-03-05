資産1億円弱「現役時代について特に後悔していることはない」68歳男性の幸せな老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、静岡県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：静岡県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：900万円
現預金：9500万円、リスク資産：250万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月、企業年金456カ月、個人年金保険300カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：14万8323円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金約4万5000円、個人年金保険約5万5000円
配偶者の年金や収入：年金約180万円、企業年金54万円、個人年金保険24万円（全て年額）
その理由として「日々の生活費、レジャー費等である程度支出があっても、月15万円近く貯蓄に回せるため」と語っています。
ひと月の支出は「約30万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
今の生活での不安については「物価の上昇が懸念材料」とコメントされています。
最後に「好きなスポーツを楽しんだり、夫婦で家庭菜園や庭いじりをしている。近所の同世代の人たちとの交流も楽しんでいる」と語り、日常の中に多くの幸せがあることも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、静岡県在住68歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：静岡県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：900万円
現預金：9500万円、リスク資産：250万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月、企業年金456カ月、個人年金保険300カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5843円
老齢厚生年金（厚生年金）：14万8323円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金約4万5000円、個人年金保険約5万5000円
配偶者の年金や収入：年金約180万円、企業年金54万円、個人年金保険24万円（全て年額）
「生活費やレジャー費等で支出があっても、貯蓄できている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「日々の生活費、レジャー費等である程度支出があっても、月15万円近く貯蓄に回せるため」と語っています。
ひと月の支出は「約30万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「1万円以上の買い物をしたいときは、妻と相談してから買う」年金生活においては「些細なことですが、コンビニには行かずスーパーに行き、おいしい材料を買って自炊して家飲みする。外食は控える。高速道路は時間があれば使わない。現役時代からそうしてきたが、1万円以上の買い物をしたいときは、必要かを妻と1回相談してから買う」とあり、出費を抑えている様子。
今の生活での不安については「物価の上昇が懸念材料」とコメントされています。
「夫婦で家庭菜園や庭いじりをしている。近所の同世代の人たちとの交流も楽しい」現役時代については「特に後悔していることはない。過去を振り返っても今更という感じだから」と前向きに回答した投稿者。
最後に「好きなスポーツを楽しんだり、夫婦で家庭菜園や庭いじりをしている。近所の同世代の人たちとの交流も楽しんでいる」と語り、日常の中に多くの幸せがあることも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)