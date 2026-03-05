◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国11ー4チェコ（2026年3月5日 東京D）

韓国は5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組でチェコと対戦（東京ドーム）。文保景（25＝ムン・ボギョン）内野手が満塁弾を放つなど打線が爆発。大量11得点を奪い、4大会ぶりの1次ラウンド突破へ大勝発進した。

柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（54）は試合後、一日空けて迎える日本戦に向けての質問に「日本選手の（韓国戦の）先発投手を知っている人いますか？知っている人がいればお願いします。明後日の試合について決められることはありません。今日に全てをかけて集中しました。今日ホテルに帰って戦略を練り直したいと思います」と煙に巻いた。

過去3大会は初戦を落とし、勢いに乗れないまま1次ラウンドで敗退した韓国。「23年からコーチをしているけど、一番難しいと思ったのは右打者が少ない点。こういった点が3年間続いて悩ましい状況だった。昨年2月に監督になってこの問題をどうカバーするか悩んだ」と改革を進めてきた指揮官は「スタートから代表チームの構成を良くする努力をしてきたので、その成果です。今までは左打者一辺倒だったので相手は投手運用が簡単だったと思うけど。日本戦の打順に関しては、明日練習がありますので選手たちの体の調子を見ながら最終的に決めたいと思います」とおだやかな口調ながら、言葉に自信をみなぎらせた。