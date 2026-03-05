交際歴7年になるカップルが、渋谷のクラブでの運命的な出会いから始まった馴れ初めを明かした。

【映像】31歳経理彼女の水着姿

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組だ。

今回旅に参加したのは、テックエンタメ系会社で経理として働くサチエ（31歳）と、会社経営・音楽プロデューサーのケンジ（39歳）のカップル。

2人の出会いは8年前。サチエは「渋谷のクラブでケンジの方から声かけられて、連絡先を交換したのがきっかけで知り合いました」と当時を振り返った。ケンジはサチエの第一印象について「『すっごい可愛いな』っていう、『太陽みたいな子だな』っていう印象です。完全に一目惚れだったと思います」と絶賛した。

サチエも「ノリとか波長が合って、一緒にて楽しかったっていうのはあるんですけど」と語り、意気投合して交際に発展したという。ケンジは過去に2度の離婚歴があり、「あんまり“彼女作る”ことを考えてはなかったんですけど、（サチエは）それを超えてくるというか、『やっぱり手放したくないな』っていうのが強くなって」と、サチエへの特別な思いを明かした。

惹かれ合い、すぐに同棲生活をスタートさせた2人だったが、現在は結婚に向けて大きな壁に直面しているという。クラブでの出会いから始まった恋の行方はどうなるのか。