¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÇÃæÅì¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæ¡¢Ë®¿ÍÊÝ¸î¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜÆü¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥ó¼þÊÕ¹ñ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¯¥¦¥§¡¼¥È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡ÊÅìÉô¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´í¸±¾ðÊó¤Î¥ì¥Ù¥ë£³¡ÊÅÏ¹ÒÃæ»ß´«¹ð¡Ë¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ËÂÚºß¤¹¤ëË®¿Í¤Ç´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤ò¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢µÚ¤Ó¥ª¥Þ¡¼¥ó¤ËÎ¦Ï©¤ÇÍ¢Á÷¤·¡¢¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ò¼êÇÛ¤·¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ëË®¿Í¤ÎÊý¡¹¤ò¶õÏ©¤ÇÅìµþ¤Þ¤ÇÍ¢Á÷¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢´û¤Ë¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëË®¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¡¢½Ð¹ñ»Ù±ç¤Î±ß³ê¤Ê¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¤Ë³¤³°¶ÛµÞÅ¸³«¥Á¡¼¥à¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¼þÊÕ¹ñ¤ò´Þ¤àÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎË®¿ÍÊÝ¸î¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤ÇËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¤¥é¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ë®¿Í¤ÎÂàÈò¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢Ë®¿ÍÍ¢Á÷¤Î¤¿¤á¤Î¼«±ÒÂâµ¡¤ÎÇÉ¸¯½àÈ÷¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡ÖËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤é¤ì¤ëË®¿Í¤ÎÊý¡¹¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¢¼«±ÒÂâ¤ÎÉôÂâ¤ò¿Ê½Ð¤µ¤»¤ë¥ë¡¼¥È¤Î¸¡Æ¤£»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤äÍ×°÷¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢½Ð¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£µÆü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤ÇÌ±´Ö¿Í¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£