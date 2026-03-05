第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドが５日に開幕した。Ｃ組のオープニングゲーム（東京ドーム）に登場した２０２４年「プレミア１２」王者で世界ランキング２位の台湾はオーストラリアに０―３の零封負けを喫し、まさかの黒星発進。それでも先発した「台湾の至宝」こと最速１５８キロ右腕・徐若熙投手（２５＝ソフトバンク）が４回２安打、無四球、無失点の快投で大きなインパクトを与えた。結果的に、徐若熙の後を受けた２番手投手が決勝２ランを被弾しての敗戦。試合後、曽豪駒監督は「責任は私にある」と継投が裏目に出たことを悔やんだ。

１次ラウンドの球数制限は６５球。徐若熙は４回を投げ終えた時点で５３球だった。継投のタイミングについて、指揮官は「彼の状態と、イニングごとに打者の反応を確認して決めた。打順が２回り目に入って、球速（の低下）など総合的に鑑みて、４回で代えるのがいいと私が判断した」と説明。その上で、代わりはなで手痛い一発を食らった陳柏毓については「第２先発としての立ち上がりに少しミスがあったが、準備はよくできていたと思う」と思いやった。

６日に侍ジャパンと激突する台湾。主力に故障者も相次ぎ、不穏なスタートとなったが、状況を立て直すことはできるか。