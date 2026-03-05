◆オープン戦 西武４―３日本ハム（５日・エスコン）

日本ハムのドラフト４位ルーキー半田南十（みなと）内野手（日大藤沢）と、育成１位・常谷拓輝内野手（北海学園大）が１軍に合流。試合途中から、ともにオープン戦に初出場した。

７日のロッテ戦（エスコン）の前に、新入団選手のお披露目イベントが行われることもあり、一足早く１軍に合流。新庄監督から「しっかりこのエスコンの雰囲気を覚えておくように」と声をかけられた半田は、７回から遊撃の守備に。同時に常谷も三塁に入り、ルーキーで三遊間を守った。

常谷は８回に打席が回り投ゴロ。「自分が思っていた通りの打席は送れなかった。打席の中での頭の整理がもう少しできたかなと思うので、もし打席があればこの反省を生かして、次はいい打席が送れるようにしたい」と悔しさをにじませた。

半田も８回、２死一塁で初打席。ファウルで粘り、フルカウントからの９球目で空振り三振に倒れたが「結果は三振でしたけど、しっかり粘れて、プロのボールについていけたというのは一つ成長。守備も就かせてもらって、いい経験ができた。今日は楽しくプレーできて幸せでした」と笑顔で振り返っていた。