◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

２年連続の年間女王を目指す佐久間朱莉（大東建託）は１バーディー、ボギーなしで１アンダーの７１で回り、首位と４打差の１７位で発進した。

大会３連覇がかかる岩井千怜（ちさと、ホンダ）、プロ３年目の菅楓華（ニトリ）と同じ最終組でラウンド。女王として初戦を迎え「特に女王だからという感じではないけど、いい組でプレーできて、（同組の）２人のいいプレーを見ながらラウンドできてよかった」と笑顔を浮かべた。

２番はティーショットを木の裏に曲げ、残り９３ヤードの第３打を５４度ウェッジで３メートルに寄せてパーを拾った。１１番パー５は残り６２ヤードの第３打を５８度ウェッジで狙い、３・５メートルに寄せてバーディー。オフに磨いたコントロールショットの精度を発揮し「ノーボギーはよくできた。風が強い中で難しい方に外さないジャッジができた」と自画自賛した。

開幕戦の初戦を「６５点」と自己採点。２日目へ「風のジャッジが難しいので大事にしたい。我慢のゴルフをしっかりしていきたい」と見据えた。