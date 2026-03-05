　日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）、非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）、輸入物価指数（1月）、輸出物価指数（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）22:30
予想　21.5万件　前回　21.2万件（新規失業保険申請件数)
予想　184.6万件　前回　183.3万件（継続受給者数)

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想　1.8%　前回　4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　2.0%　前回　-1.9%（単位労働費用・前期比)

輸入物価指数（1月）22:30
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)
予想　0.2%　前回　0.0%（前年比)

輸出物価指数（1月）22:30
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)
予想　3.1%　前回　3.1%（前年比)