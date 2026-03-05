まもなく米新規失業保険申請件数などの発表
日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）、非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）、輸入物価指数（1月）、輸出物価指数（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）22:30
予想 21.5万件 前回 21.2万件（新規失業保険申請件数)
予想 184.6万件 前回 183.3万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想 1.8% 前回 4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 2.0% 前回 -1.9%（単位労働費用・前期比)
輸入物価指数（1月）22:30
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.0%（前年比)
輸出物価指数（1月）22:30
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.1%（前年比)
新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）22:30
予想 21.5万件 前回 21.2万件（新規失業保険申請件数)
予想 184.6万件 前回 183.3万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想 1.8% 前回 4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 2.0% 前回 -1.9%（単位労働費用・前期比)
輸入物価指数（1月）22:30
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.0%（前年比)
輸出物価指数（1月）22:30
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.1%（前年比)