　女子アジアカップは5日にグループリーグ第2節1日目を行った。A組の2試合が行われ、韓国女子代表とオーストラリア代表がそれぞれ2連勝し、グループリーグ突破を決めた。

　韓国はフィリピンと対戦し、3-0で快勝した。前半12分にFWチョン・ユギョン、15分にMFパク・スジョンがゴール。2-0で前半を折り返すと、後半11分にはFWムン・ウンジュがダメ押しの3点目を挙げた。フィリピンは2連敗を喫した。

　開催国オーストラリアはイランに4-0で勝利。前半8分にMFエイミー・セイヤーが先制点を挙げると、27分にはFWメアリー・ファウラーが追加点を決めた。35分にはFWサム・カーのアシストからMFアラナ・ケネディが決め切り、3-0とした。

　さらに、オーストラリアは前半44分にカーがネットを揺らすが、オフサイドで得点は認められず。3-0で前半を折り返した。後半13分にケネディがこの試合2点目を決め、勝利を決定づけた。そのまま4-0で締め切り、7大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

　第2節終了時点で、A組は首位が韓国、2位がオーストラリア、3位がフィリピン、4位がイランとなった。韓国とオーストラリアは首位突破を目指して対戦。また、フィリピンとイランは3位通過を狙う。

【グループA順位表】

1.☆韓国(6)+6

2.☆オーストラリア(6)+5

3.フィリピン(0)-4

4.イラン(0)-7