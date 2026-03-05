女子アジア杯の決勝T一番乗りはA組の韓国&オーストラリア! ともに2連勝で突破確定
女子アジアカップは5日にグループリーグ第2節1日目を行った。A組の2試合が行われ、韓国女子代表とオーストラリア代表がそれぞれ2連勝し、グループリーグ突破を決めた。
韓国はフィリピンと対戦し、3-0で快勝した。前半12分にFWチョン・ユギョン、15分にMFパク・スジョンがゴール。2-0で前半を折り返すと、後半11分にはFWムン・ウンジュがダメ押しの3点目を挙げた。フィリピンは2連敗を喫した。
開催国オーストラリアはイランに4-0で勝利。前半8分にMFエイミー・セイヤーが先制点を挙げると、27分にはFWメアリー・ファウラーが追加点を決めた。35分にはFWサム・カーのアシストからMFアラナ・ケネディが決め切り、3-0とした。
さらに、オーストラリアは前半44分にカーがネットを揺らすが、オフサイドで得点は認められず。3-0で前半を折り返した。後半13分にケネディがこの試合2点目を決め、勝利を決定づけた。そのまま4-0で締め切り、7大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。
第2節終了時点で、A組は首位が韓国、2位がオーストラリア、3位がフィリピン、4位がイランとなった。韓国とオーストラリアは首位突破を目指して対戦。また、フィリピンとイランは3位通過を狙う。
【グループA順位表】
1.☆韓国(6)+6
2.☆オーストラリア(6)+5
3.フィリピン(0)-4
4.イラン(0)-7
