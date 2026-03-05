大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、15日（日）にSAGAアリーナで開催されるSVリーグ女子第19節のヴィクトリーナ姫路戦で、「WITH DOG DAY」を開催すると発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

「WITH DOG DAY」は愛犬同伴観戦イベントで、今回が日本のアリーナプロスポーツ界で初の試みとなる。一般観客席とは異なる完全個室のプレミアムフロア空間で、愛犬と共に試合観戦が可能だ。なお、安全のため細かい参加条件が設けられている。

券種は成人（19歳以上）＋愛犬1頭が12,000円、成人のみ（19歳以上）が11,000円、子どもが（小中高生）3,000円となっており、「成人のみ」や「子ども」のみでの購入はできない。チケットは4日（水）10:00から14日（土）23:59まで販売されている。

また、同日には”いちごさん”ラッキーシート企画を実施。会場内の500席にランダムで「当たりカード」を設置、席に「当たりカード」があった方には、佐賀を代表するブランドいちご「いちごさん2粒セット」をプレゼントするとしている。