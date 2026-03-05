手料理を振る舞った彼女に対する彼氏の冷たい言動に、スタジオの藤本美貴ら女性陣から怒りの声が上がった。

【映像】ご飯中の彼氏のヤバ行動

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組だ。

外資系IT企業勤務のナオキ（29歳）と、SNSマーケティング会社勤務のリノ（28歳）は交際約1年半。リノが手料理を振る舞い2人で食卓を囲む中、リノが「お茶を注いでくれない？」とお願いした。しかし、ナオキはコップにお茶を注ぐことなくピッチャーだけを“グイッ”。これに、リノは不満げな表情を浮かべつつ、自分でお茶を注いでいた。

リノは「絶対ナオキってお茶注いでくれないよね。まあ、いいんだけど」と言葉を濁らせると、ナオキは「逆に俺が『お茶注いで』なんてお願いしたことある？そんな非効率なことはしない。この一件だけを切り取ったら『たかがお茶』だなって思うかもしれないけど、俺が言いたいのは『たかがお茶』っていう話だけじゃなくて、『自分でできることは自分でやってね』っていうことだから」と持論を展開し、自らお茶を注ぐことはなかった。

このVTRを受け、スタジオで見届け人を務めるゆうちゃみは「入れたげぇや！お茶くらい」。藤本美貴も「ご飯作ってもらっておいて！」と怒りの表情。さや香・新山は「ご飯作ってくれた分を洗い物で相殺して、お茶はもう自分でっていう。そこはナオキの理論というか」と解説した。

しかし、手料理を作ってくれた彼女に対する冷たい態度に、藤本は「えー！ちょっとウチに合宿に来て欲しいぐらいですね（笑）」と呆れ顔。スタジオの女性陣からも、ナオキの言動に対して厳しい声が上がっていた。