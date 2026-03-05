TVアニメ『コウペンちゃん』が、4月5日よりテレビ朝日系全国24局ネットにて毎週日曜8時から放送されることが決定。あわせて、アニメ第3弾PVとお引越しロゴ、ビジュアルが公開された。

参考：『呪術廻戦』日車寛見は傷ついた大人の代弁者だ 杉田智和の“引き算の演技”が照らす魅力

本作は、るるてあによるイラストシリーズをショートアニメ化したもの。TVアニメ『コウペンちゃん』は、2025年4月の放送開始から、まもなく1周年を迎える。2年目突入のその前に、「1年間一緒に過ごしてくれた“きみ”とお祝いしたい」という思いから、3月20日から4月19日を「1周年記念展開」と位置づけ、さまざまな企画が展開される。

公開されたTVアニメ2年目の映像を先取りしたアニメ第3弾PVでは、コウペンちゃんが田植えをする様子や、水上ボートでレースをする様子、そしてろうそくが乗ったケーキでお祝いする姿などが確認できる。

また、TVアニメ2年目の放送開始を記念して、TVアニメ公式Xで『コウペンちゃん』はなまるモーニングラジオ企画がスタート。はなまるモーニングラジオ企画とは、リスナーからコウペンちゃんに相談したいことや質問してみたいこと、コウペンちゃんとの思い出、コウペンちゃんに言ってほしいことなどを募集し、コウペンちゃんが皆さまからのお便りに一問一答で答えるアニメ公式Xのスペシャルボイス企画。本企画の公開タイミングは後日、アニメ公式Xやアニメ公式サイトなどで案内される。

さらに、アニメ放送1周年記念ロゴが完成。おめかししたコウペンちゃんが、邪エナガさんと一緒にポーズを決めるデザインとなっており、ロゴはさまざまな記念展開に登場する。

さらに、1周年記念ロゴをデザインしたテレビ朝日限定グッズの発売が決定。「ピンズ」をはじめ、「缶マグネット」「アクリルスタンド」が登場。加えて、コウペンちゃんと過ごした春夏秋冬の思い出を振り返る「プリントアイシングクッキー」も登場する。

テレビ朝日限定グッズは、テレビ朝日の公式グッズショップ「テレアサショップ」各店舗（六本木店・東京駅店・ONLINE）にて、3月20日10時から販売予定。テレアサショップ六本木店または東京駅店でコウペンちゃん関連商品を購入した人には、税込2,500円ごとに1枚、購入特典「場面写真ミニブロマイド（ランダム全7種）」がプレゼントされる。特典は先着で、なくなり次第終了となる（※店頭入荷予定日は掲載日時点のもの。流通状況等により、予告なく変更となる場合がある）。（文＝リアルサウンド編集部）