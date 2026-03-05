俳優の西野七瀬さん（31）と本郷奏多さん（35）が短編オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』の完成報告会に出席。それぞれが演じた役についてや撮影を振り返りました。

2人は短編映画『インフルエンサーゴースト』に出演。インフルエンサー集団が、火災で命を落とす事件に偶然居合わせた、一般人の麻理（西野さん）が犯人扱いをされSNS上で炎上。追い詰められた麻理が『本当の自分』を取り戻すために火災現場へ向かう、炎上の裏側を描くクリーチャーホラー作品となっています。

“SNSでの炎上”という現代的なテーマを描いた今回の作品。西野さんは「今回はすごく被害者だったので、“何でこんなことに”、“何で私が、違うのに”っていう。でもどうにかしないとっていう気持ちと揺らぎながら、ちゃんと行動を起こしていくって感じでしたね」と演じた役について話しました。

物語に関わるインフルエンサー集団の1人を演じた本郷さんは「SNSっていうのが、いろんな人々にすごく身近にある現代社会だからこそ、すごく見た人に共感をしてもらえる作品テーマなのかなと思っていますね」と作品のテーマについて言及し、「西野さんがどんどん追い込まれていって、かわいそうに見えてくるんですよ。なので追い込まれる芝居ステキだなと、基本追い込む側が多い本郷奏多という人間、役者としては勉強させて見させていただいておりました」と共演した西野さんの演技を絶賛しました。

■「全力で熱がった」撮影を振り返り

西野さんは撮影を振り返り、「クリーチャーと戦うのは初めてだったんで、結構楽しく。個人的にホラーは好きなジャンルなので楽しくできました」とコメント。本郷さんは「思い返してみれば、監督が“そこ燃えてるから熱がって”とかいう結構適当な注文はきてましたね。もちろん監督がきっと燃やしてくれるんだろうなっていうのを信じて全力で熱がったりしてました」と語りました。

短編オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』（3月6日〜3月12日 TOHOシネマズ日比谷）は『インフルエンサーゴースト』のほか、森七菜さん（24）や黒川想矢さん（16）が出演する『青い鳥』や西垣匠さん（26）と櫻坂46・山粼天さん（20）が出演する『ソニックビート』などが上映されます。