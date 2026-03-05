オーストラリア戦の6回に左手付近へ死球を受け負傷交代

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組が5日に東京ドームで開幕し、台湾代表の陳傑憲外野手がオーストラリア戦で死球を受け負傷交代した。場内は一時騒然となったが、試合後に本人が自身のSNSを更新。リアルな心境を綴った。

アクシデントは6回2死一塁の場面で起きた。打席に立った陳傑憲に対し、豪州の左腕オラフリンの投球が左手付近を直撃した。苦悶の表情を浮かべてその場にしゃがみ込むと、トレーナーとともにベンチへ下がりそのまま交代となった。台湾ファンが集結してほぼ満員となっていたスタンドからは、特大のブーイングが起きた。

チームの精神的支柱を襲った悲劇だった。2024年に行われたプレミア12で台湾が優勝を果たした際にも主将を務めていた。当時の日本との決勝戦では本塁打を放つなどの大活躍を見せ、大会MVPにも輝いている。台湾代表は6日に侍ジャパンとの大一番を控える中での負傷交代に、状態が心配されていた。

懸念の声が広がる中、本人は自身のSNSで「起きてしまったことは冷静に受け止めましょう。これも試合の一部です。グラウンド上の誰もが自国の勝敗のプレッシャーを背負っています。予期せぬ事態は避けられません。私達はお互いを尊重します。ご心配いただきありがとうございます。」と投稿。死球を当てた相手を擁護する器の大きさを見せていた。（Full-Count編集部）