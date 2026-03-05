◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、９年ぶり２勝目を狙う永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が７バーディー、２ボギーで５アンダーの６７をマークし、単独首位発進を決めた。

１番、２番で３メートルに寄せて連続バーディーを奪い、前半でスコアを４つ伸ばしてターン。最終１８番パー５は残り２３２ヤードから３ウッドで２オンに成功し、バーディーで締めた。首位発進に「ビックリです。開幕戦にしては安定したプレーができた。不安要素が少なく回れた」とかみしめた。

今季からクラブ契約フリーに。その後、長年クラブ契約していたヤマハが２月にゴルフ用品事業からの撤退を発表し「ビックリしたけど、私自身のクラブ選びには影響は出なかった」という。現在もヤマハ製のユーティリティーをバッグに入れているが、テーラーメイドなどの様々なクラブを駆使してプレー。「ショットが安定していた。クラブは全体的に良かった」と手応えを語った。

２０１７年に初Ｖを飾った後、優勝からは遠ざかっている。２９歳の永井は「１勝目の後、ずっと優勝したいと言ってるけど、何が足りないかを考えていて、今年は自分のスタッツですべてにおいて過去一番を目指してやっている」と言い切った。