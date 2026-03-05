ロックバンド・LUNA SEAの最新映像作品『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』が、5日発表の最新『オリコン週間映像ランキング』において、自己最高位＆自己最高初週売り上げを記録しました。

音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した『オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング』で自己最高位の4位に初登場。合計売り上げは0.8万枚（DVD：0.2万枚／BD：0.6万枚）で、自己最高初週売り上げを記録しました。

本作は、2025年2月23日にメジャーデビュー35周年記念ツアーのグランドファイナルとして開催した東京ドーム公演を収録。LUNA SEAとして約15年ぶりの開催となった東京ドーム公演は、RYUICHIさんが『覚悟の夜』と宣言したその言葉通り、全19曲、約3時間におよぶライブとなりました。

また、今年2月17日に亡くなった同バンドのドラマー・真矢さんのラストパフォーマンス映像となっています。

オリコン調べ（2026/3/9付）