東方神起のユンホさん（40）とチャンミンさん（38）が4日、ドキュメンタリー映画の公開記念舞台挨拶に登壇。2人で再始動することになったときの思いなどを明かしました。

東方神起は、日本では2005年4月にデビュー。その後、2011年、ユンホさんとチャンミンさんの2人が再始動をし、2025年に日本デビュー20周年を迎えました。

2人が登壇すると会場からは大きな歓声と拍手が。ユンホさんは「日本で“東方神起”として舞台挨拶に立つのは初めてなので、ちょっと緊張しているかもしれません」と話しました。

映画については「映像の中には、20代の姿や、普段は見られない裏側での試練を受けている場面もありました。僕も知らないうちに、20代だった少年ユンホと少年チャンミンが夢を見ていた約束を、皆さんと一緒に守り続けている姿が映っていたので、それが一番良かった。自分たちは本当に恵まれているなと」とコメント。

■チャンミン 再始動は「新たな命をもらった」

再始動したライブについての話になると、ユンホさんは「今だから正直に言えますが、再始動して“TONE”のアルバムを出す時は怖かったです。もちろん当時は20代ということもあり、かっこうをつけて“大丈夫だよ”と振る舞っていましたが、実際は不安もありました。待っていてくださった皆さんに、再始動した東方神起をどのように見せたらいいのか、すごく悩みました。でも“TONE”のツアーを回った瞬間、皆さんが待っていてくださる姿が見えたので、本当に良かったなと感じました」と振り返りました。

一方で、チャンミンさんは「また新しく動き出したということで、とてもワクワクしました。とにかく全力で前に向けて走り出したいなと思って準備した記憶があります。また皆さんの前でステージに立てる、歌えるということは、アーティストにとって命と同じくらい大事なこと。与えられた第二の命というか、ゲームで言う“ボーナスの命”をもらったような。そんな軽いものではありませんが、新たな命をもらったあのうれしさは一生忘れられません」と思いを明かしました。

■ユンホ 実はうれしかったこと明かす

イベント内では『日本デビューから20年間、誰にも言っていない秘密』をお題にフリップコーナーも行われ、ユンホさんはフリップに『かわいい』と回答。その理由は「皆さんもご存じだと思いますが、ステージに立ったりMCをしたりする時、みんなが“ユンホ、かわいい！”って言うんです。その時、“僕はかわいくないから”と嫌がっている雰囲気を出していましたが、実は最初から“かわいい”という言葉を聞いて、すごくうれしかったんです。ずっと隠していましたが、実は一人でニヤッとしていました」と告白しました。

チャンミンさんは『スペイン語 / TIAMO』と書き、「昔からいつか機会があれば、スペイン語を習ってみたいと思っていました。意味が分からなくても、単語の形や響き、感覚が魅力的だなと思っていて、実は今も習いたいと思っている状態です」と話しました。

本作には、2011年の再始動から2025年開催されたライブツアーにかけてのドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、2人のインタビューが収録されています。