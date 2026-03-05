＜気の利く旦那さん？＞飲み会に行く夫が夕飯の下準備をしてしまった…外食で楽したかったのに！
旦那さんのふとした行動や何気ない発言に、ママたちがモヤっとすることがあるかもしれません。ママスタコミュニティには、旦那さん本人に指摘するほどでもないけど、誰かに聞いてもらいたい旦那さんの言動が寄せられています。今回もその1つ。投稿者さんは旦那さんが休みの日に、「午後から知人たちとの用事をすませた後、そのまま飲み会になるから夕食はいらない」と言われていました。そのため、お子さんたちと投稿者さんの夕食はファストフードですませようと考えていたそうです。ところが、旦那さんから思いがけない連絡がありました。
『お昼に「唐揚げの準備をしておいた。漬け込んで、後は揚げるだけにしておいたよ」とLINEがきた。夫なりの気遣いは十分に理解できるけれど、私としては「余計なことを！」と思ってしまいました。 「ありがとう」と返信したものの、夕飯の支度をしなければならなくなり、よりによって片付けが面倒くさい揚げ物！ 帰りの車の中で「面倒くさっ！」と叫んでしまいました。 家事ノータッチの旦那さんがいる方から見たら「なんて贅沢な！」と思われるでしょうが、モヤモヤがとまりません』
旦那さんは自分が休みで、さらに飲み会に行くこともあり、投稿者さんの夕食の準備が楽になるようにと唐揚げの下準備をしておいてくれました。「なんてマメで奥さんへの気遣いができる旦那さん！」と思いますよね。しかし投稿者さんとしては、油で揚げること、さらに主食や汁物などの準備、揚げ油や鍋の片付け、皿洗いなどの家事が増えて負担と感じるそうです。旦那さんの唐揚げの下準備にモヤモヤしてしまったのは贅沢なのか、他のママたちはどう感じるのでしょうか？
楽しようと思っていたのに、逆に負担が！モヤモヤする！
『楽する気満々なところに想定外の気遣いをされると、モヤモヤする気持ちはよくわかる。文句も言えないし』
『親切なようで気が利いていないね。自分は外食するのに、奥さんには自炊させるのは普通に嫌だ。「今日の夕食はどうする？ 家で食べるなら唐揚げの仕込みくらいならできるけれど」と先に聞いてくれたらいいのにね。やるならお味噌汁と副菜作りもやっておいてと思う』
外食もしくはテイクアウトで楽をしようという気持ち満々。ちょっと背徳感のある食べ物を旦那さん抜きでお子さんたちと食べる楽しみもあったのでしょう。そうした中で旦那さんの唐揚げの下準備の連絡は、「気遣いはありがたいけれど、ちょっと迷惑」と感じても無理はありませんよね。揚げる労力や片付けの手間が余計にかかるので、ありがたいとは思えない状況です。
また、旦那さんが休みの日かつ飲み会に行って楽しい時間を過ごすのに、自分だけいつもの通り家事も育児もこなす。さらには自炊をさせるのは不平等だと感じるママもいました。さらに、旦那さんの気遣いが見えて文句が言えないからこそ、余計にストレスがたまってモヤモヤしてしまうのかもしれませんね。
唐揚げは翌日以降に食べればいいのでは？
『夕食はファストフードにして、唐揚げは次の日にすればよいのでは？』
『「ファストフードにしたよー」と旦那さんに伝えて、お肉を冷凍しておいて後日食べてもいい』
『「おいしそうだから、せっかくならみんなで食べたいと思って」と言って翌日にする』
旦那さんは唐揚げの下準備をしてくれても、絶対に唐揚げにしないといけないわけではないですよね。旦那さんは唐揚げの下ごしらえのことを事前に言ってくれませんでした。予定通り夜ごはんはファストフードにして、唐揚げは冷凍したり翌日に揚げて家族みんなで食べたりすればいいのではないでしょうか。
もし旦那さんに申し訳ないと思うならば、「せっかくだから、明日みんなで食べよう」と言っておけば、旦那さんも「せっかく準備したのに」と思うこともないでしょう。旦那さんとしては、自分だけ飲み会に行く後ろめたさや申し訳なさを感じて頑張ってくれたことは事実。旦那さんの思いや行動には素直に感謝しつつ、投稿者さんは自分が食べたいものを食べるのが、誰も嫌な思いをしない流れではないでしょうか。
今後、旦那さんの厚意がありがた迷惑になるのを避けるには
『今度からは、「私も子どもとどこかに行ってくるね」と宣言しちゃえばいいよ』
『なんでお礼まで言って予定変更した？ 方向違いの「気が利くオレ」旦那を育ててしまうよ。私なら「今日はファストフードにする予定なんだ、明日揚げるね」と普通に返信する』
もし投稿者さんがこれからも旦那さんの「やりすぎる配慮」を避けたいのであれば、今後のために対策は必要でしょう。投稿者さんは唐揚げの下準備をしたという旦那さんからの連絡に対して「ありがとう」とお礼を伝えて、ファストフードを諦めて自炊を選びました。しかし、そうしたことで、旦那さんは今後も同じようなことをするかもしれませんね。投稿者さんにとっては「ありがた迷惑」と思うことを事前連絡なく行い、当然感謝されると思ってしまう可能性もあります。
今回の件については、「唐揚げは明日以降にして、私たちは外食にするね」と返信し、予定通りファストフードを食べてもいいですし、やわらかめに「これからご飯の用意はしなくていいよ」と伝えてもいいですよね。準備をするなら揚げるところまでやってほしい、主食や汁物の用意もしないとかえって負担が大きくなると伝えてはじめて、旦那さんは投稿者さんの考えに気づくかもしれません。
旦那さんは家事も積極的に行うタイプのようですから、上手に伝えるとやる気を出してくれるでしょう。旦那さんの気遣いに感謝を述べつつ、今後はこうしてほしいとお願いしてみると、今回のようなモヤモヤはなくなっていくのではないでしょうか。
文・AKI 編集・こもも