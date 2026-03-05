＜近所？夜バンバン騒音＞警察が家来た！？「敷地内で練習してるだけ」【第4話まんが：相手の気持ち】

私はサツキ。一人息子のトウマはずっと勉強嫌い、スポーツもやる気がなく。ずっと無気力で過ごしていました。……でも5年生でミニバスを始め、みるみる頑張り屋さんになりました。中学2年の秋、私は夫に相談しました。「ねえねえ。トウマの誕生日にさ、庭にゴールを設置してあげたいの。3年生も引退でトウマ張り切ってるじゃない？　家でも練習できるようにしてあげたくて」夫も快諾してくれて、トウマの誕生日に、庭にバスケのゴールをつけてもらいました。



最近では夜も家で練習し始めました。練習開始時間に引っかかりましたが、「大事な試合に向けて頑張りたい」と張り切っていたので止めませんでした。



数日後、近所の人が来てバスケの練習に文句を言ってきました。

警察が来たときも、トウマは練習をやめてしまったのです。

でも、そんなことで負けてほしくなかった。私はトウマに「練習続けていいよ……？」と伝えました



毎日無気力にゲームを繰り返していた息子トウマ。変えてくれたのはバスケです。

「バスケが上手くなる」という目標ができたトウマの瞳は輝いています。

子どもが一生懸命頑張っていることを、近所の心無い通報で潰されるなんて……。

納得がいきません。敷地内で練習しているだけなのに、どうしてトウマが責められなくてはいけないのでしょう。

前向きに変わろうとする息子の懸命な姿を、大人の事情で邪魔しないでほしい。

理不尽すぎる話に私はモヤモヤが止まりませんでした。

原案・ママスタ　