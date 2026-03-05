俳優の吉高由里子さん（37）が5日、ダイアンの津田篤宏さん（49）と宮川大輔さん（53）とともに、『Olive 春のアップデート&新CM発表会』に登場。吉高さんが、やさしくしたい人を明かしました。

司会者から「お三方すごくレアだなと拝見していたんですけど息ピッタリな感じですね」と言われた吉高さんは「やめてくださいよ」と言いつつ、「中々ないシチュエーションなので、CMの会見の日というより、バラエティーに出ている気持ちになります」と3人集まった感想を語りました。

また、CMの内容にちなみ、宮川さんを“〇〇な人”と表現することに。吉高さんは「イメージ、お祭りの人のイメージが私は強い」と回答。

一方、津田さんは「大輔さんは“僕に一生ゴルフが勝てない人”って感じです」と答えると「やめろや。よく行くんですよ。でもせこいんですよ。なんか番組やりはじめて、ガンっとうまくなって、そりゃせこい。僕、我流で月一ぐらいで、そりゃ勝てるわけないです。左肩も壊れてます。いろんなところも壊れてます。古傷あります。それでもやってるんです、なんも言わんと。それをこんな大勢の前で。腹立ちます」と宮川さんが反撃。

そんな2人の様子を見ていた吉高さんは「私たち3人ともやるので、（3人で）行きたいです」と場をなだめる場面もありました。

■宮川大輔がアドバイス「こっからです。まだお若いんで」

また、CMのテーマにちなみ“やさしくしたいこと”を聞かれた吉高さんは「家族」と回答。「家族に何もしてあげられてないというか、友達とかいつもの身の回りの方とかとは一緒にご飯行ったりとかする機会が多いんですけど、全然行けてなかったので、そういう時間も大事だなって思います」と語りました。

それを聞いた宮川さんは、「こっからです。まだお若いんで」と語り「まず実家帰ったりしたら、自分のことを先にするんじゃなくて、家族がしたいこととか、お父さん、お母さんとかそれをしてから自分のあれをします。そのほうが気持ちいいなっていう。そういう年とともにだんだんなります」とアドバイスしました。