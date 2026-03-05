11年前に千葉県の神社にある国の重要文化財などに油のような液体をかけた疑いで逮捕されたアメリカ在住の医師の男が県内でも犯行を行っていた可能性があることがわかりました。

アメリカ・ニューヨークの空港に現れた男。



11年前千葉県の神社の門などに液体をかけ損壊した疑いで3月4日逮捕された金山昌秀容疑者（63）です。



医師として働く一方で、宗教家としても活動していました。





【金山昌秀容疑者のYouTubeより】「私が十字架にかかって死んだ目的は、あなた方を神の子とするために死にました。イエス様は語っておられます」事件が起きたのは2015年3月。千葉県の香取神宮で、国の重要文化財・楼門など十数カ所に油のような液体がまかれたのです。実はこのころ…【記者リポート】「毎日多くの人がお参りする拝殿の階段部分。小さく点々としみになっているのがわかります」弥彦村にある彌彦神社でも7か所に油のような液体がまかれているのが見つかっていました。【彌彦神社の禰宜】「感触がつるつるする。これは油かなということで、水をあててみると水をはじく」当時、神社の関係者も怒りを露わにしていました。【彌彦神社の禰宜】「神様は全てご存じ。必ずや何らかの罰が下るのを確認している」県警はこのとき、千葉の事件と同一犯である可能性を視野に捜査を続けていました。その後、千葉県警が防犯カメラの映像などから金山容疑者の犯行と特定し、逮捕状を取得。しかし、金山容疑者が事件後アメリカに渡っていたため、現地当局に身柄の引き渡しを求めていました。

自身が立ち上げた宗教団体で信者に対し次のような発言をしていた金山容疑者。



【金山昌秀 容疑者】

「目で見たら、ただのしめ縄です、が霊の目が開かれると、しめ縄の上に悪霊がコウモリのごとくぶら下がっていて、人が通りかかるのを待っている。だから神社を参拝してはいけません。清い場所ではありません。神社は悪霊の巣窟です。で、そのときに油を降り注ぎ、主イエスキリストの名によって清めました」



金山容疑者は現地の裁判所に身柄引き渡しの阻止を求めていましたが、これが棄却されたため日本への移送が決定したのです。



【金山昌秀 容疑者】

「（Q．メディアにいいたいことは？）大丈夫。（Q．容疑は認める？）…」



香取神宮の拝殿に油のような液体をかけた疑いで3月5日朝、送検された金山容疑者。



調べに対し「異議はありません」と容疑を認めていて、犯行の動機については「キリスト教の祈りの中で精霊に導かれるまま訪れた神社などに宗教の儀式とされる油注ぎをするため」などと話していることがわかりました。



当時、彌彦神社などを含め16都府県48箇所で確認されていた同様の被害。



新潟県警も関連について調べる方針です。