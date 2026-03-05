日本テレビ系「世界一受けたい授業 ＷＢＣスペシャル」が５日に放送された。

番組では、２００６年の第１回大会で強烈なリーダーシップを発揮したイチロー氏の言葉をクローズアップした。

イチロー氏は日米で安打製造機として活躍したレジェンド中のレジェンド。当時、同大会に出場する日本人メジャーリーガーは、マリナーズに所属していたイチロー氏とレンジャーズ・大塚晶文氏の２人。日本が第２ラウンド初戦で対戦した米国はデレク・ジーター、アレックス・ロドリゲス、ケン・グリフィーＪｒ．ら世界的スターがズラリと並んだ。

イチロー氏は、緊張の表情を浮かべるメンバーたちに向かって「アメリカ代表も同じ人間だ。大したことない」と告げて、先頭バッターとしてボックスに向かったという。

日本中が固唾を飲んで見守ったスーパースターの第１打席は渾身のフルスイングによる先頭打者ホームラン。衝撃の幕開けにスタジアムは騒然となった。

イチロー氏は歓声の飛び交うダイヤモンドを涼しい顔で１周。ベンチに帰ってくると「な？」と静かに言い放ったという。侍ジャパンの面々はイチロー氏の一撃に勇気づけられるように勝利を重ね、第一回大会の栄えある初代優勝国となった。

イチロー氏は日本球界で１９９４年から７年連続首位打者、米マリナーズ移籍後はメジャー１年目の２００１年から首位打者、ア・リーグ最優秀選手、新人王などを獲得。メジャーでも７度の最多安打を記録し、日米で長年、安打製造機として君臨した。