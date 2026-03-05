【ワシントン＝池田慶太、ソウル＝仲川高志】米紙ニューヨーク・タイムズは４日、米国とイスラエルの攻撃開始後、イラン情報省の工作員が米国に停戦条件に関する協議を申し込んでいたと報じた。

米側は懐疑的に受け止め、話し合いは進んでいない模様だ。在韓米軍の戦力を中東地域に移転させる動きも出ており、米国は当面、軍事作戦を優先させる構えとみられる。

同紙によると、イラン側の申し出は第三国の情報機関を通じて攻撃開始翌日の３月１日に行われた。米ニュースサイト・アクシオスによると、イラン側は湾岸諸国などを通じて米中央情報局（ＣＩＡ）にメッセージを伝えたという。

トランプ米大統領は３日、ＳＮＳで「イランが協議を望んでいる」としつつ、「もう遅すぎる」と投稿した。これを受け、イランのタスニム通信は５日、「米国にはいかなるメッセージも送っておらず、受け取っても回答はしない」と否定する当局者の発表を報じた。

やり取りの真偽は不明だが、米国は攻撃の手を緩めていない。ヘグセス米国防長官は４日に記者会見を開き、米軍の潜水艦がインド洋のスリランカ沖で、イラン軍のフリゲート艦「デナ」を魚雷で沈没させたと正式発表した。米潜水艦が魚雷で敵艦を撃沈したのは第２次世界大戦以来だとしている。ロイター通信によると、スリランカ政府が８７人の遺体を収容、約６０人が行方不明となっている。３２人は救助された。同艦はインド主催の海軍演習などに参加した後、イランに向けて航行していた。

中東から離れた地域でも攻撃を徹底する姿勢を示したもので、ヘグセス氏は会見で「国際海域は安全だと考えていたようだが、魚雷で静かに沈んだ」と語った。

在韓米軍の兵器・弾薬、中東へ移転か

韓国政府関係者によると、米韓両政府はイラン攻撃開始後、在韓米軍の兵器や弾薬を中東に移転する協議を始めた。韓国紙・東亜日報は、長距離の地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ」（最大射程３００キロ・メートル）などが移転の対象になると報じた。

米国には作戦の長期化を視野に、兵器・弾薬不足を補う狙いがあるとみられる。