櫻坂４６の中嶋優月が５日、都内で映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」のオリジナルドラマ「路地裏ホテル」（６日昼１２時配信開始）完成披露試写会に出席した。

都会から離れたホテルで、不思議な異世界を体験しながら、自分たちが抱える悩みと向き合い、成長する青春ファンタジーオムニバスドラマ。加入してから間もなく４年目を迎えるが、１１人全員が本格的なドラマは初挑戦となる。

ドラマの内容にちなみ、成長を感じられる場面を聞かれると、中嶋優月は「今、この瞬間です」と回答。「元々は人前でしゃべることが得意じゃなかった。でも今では、まるで緊張していないような顔でしゃべれるようになりました」と得意げな表情を見せた。ドラマの内容に関する〇×コーナー中では、以前ライブ終わりのホテルで、一番早く寝ていたと周囲のメンバーから明かされると「普段から０時には寝たいので」と普段から早寝をしたいであると明かした。

最後のあいさつを任された中嶋は「３期生として１１人で何か作れることはもうないんじゃないかな、と話していたときに、ちょうどこの話をいただきまして、初めて聞いたときはすごくうれしかった」と当時を回顧。「初めてのドラマの現場は温かく、愛にあふれたスタッフの皆様と一緒に作ることができたことがすごくありがたかったなと思いますし、純粋に楽しかったと１１人全員が言ってました。改めてメンバーが大好きだなって、愛があふれた作品でもあります」とメンバー愛も爆発させた。最後にはファンへ「『路地裏ホテル』をたくさんの方に楽しんでいただけたらなと思います」と呼びかけた。