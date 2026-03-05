ゆうちゃみが、自身の結婚願望やその理由について赤裸々に語った。

【映像】美肩あらわなゆうちゃみ

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、年齢や子どもを産むタイミングなど、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”のオーストラリア旅行へ出発する番組だ。

スタジオトークでは、見届け人のヒコロヒーが「ゆうちゃみちゃん、結婚をリアルに意識したことって？」と質問を投げかけた。これに対し、ゆうちゃみは「『30歳までには結婚したいな』、みたいな願望だけはあります」と率直に告白。さらにその理由として、「お母さんが若く私を産んでたんで、私も30歳までには…っていう」と、自身の母親の影響があることを明かした。

この発言にヒコロヒーは「みんななんとなくあるよね」と相槌を打ち、同じく見届け人を務める藤本美貴も「『30歳までには結婚したい』みたいなの、女性たち漠然とあります」と深く共感していた。

番組では、結婚のタイミングを逃したカップルたちが、旅を通じて初めて本当の気持ちを打ち明け合う。女性たちが漠然と抱く「年齢」や「結婚」への焦りと、それに直面するパートナーたちの葛藤。涙の結婚か、涙の別れか、彼らが最後に出す答えに注目が集まる。