俳優の仲里依紗さん（36）と土屋太鳳さん（31）が、岡田准一さん（45）主演の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開予定）で“689トリオ”を支えた妻を演じることが発表されコメントを寄せました。

映画は、“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大さん、作詞家・永六輔さん、歌手・坂本九さんが作り上げた、名曲『上を向いて歩こう』の誕生秘話を描いた物語。岡田さんが中村八大さんを演じ、松坂桃李さん（37）が作詞家・永六輔さんを、さらに仲野太賀さん（33）が歌手・坂本九さんを演じます。仲さんは、永さんの妻・永昌子さん役を演じ、土屋さんは坂本さんの妻・柏木由紀子さん役を演じます。

永昌子さん役を演じた仲さんは、「昌子さんは、永六輔さんから生涯を通して手紙を書き続けられるほど愛された、本当に魅力的な女性です。その魅力がどうすれば皆さんに伝わるか、私なりに一生懸命に向き合いながら演じました。撮影現場では、一つ一つのシーンをかみ締めながらお芝居をすることができ、とても濃密で楽しい経験をさせていただきました。『上を向いて歩こう』という楽曲は、つまずいた時にただ慰めてくれるだけでなく、背中をグッと押して、顔を上げさせてくれるような力強さがあると感じています。日々の中でつらいことがあっても、この作品を見た皆さんの心がふっと持ち上がるような、背中を押してもらえる作品になっていますので」と話しました。

また、柏木由紀子さん役を演じた土屋さんは、「由紀子さんのブログを拝読してユーモアあふれる言葉に元気をいただきながら、この温かいお人柄こそが坂本九さんのパワーの源であり、ご夫婦のきずなを深める大切な鍵だったのだと感じています。『上を向いて歩こう』は、いつ覚えたか分からないほど子どもの頃から心に存在し、すぐ口ずさめるほどなじみのある曲ですが、私の母はつらい時、この歌を必ず歌って乗り越えてきたそうです。同じような思い出を持つ方々は、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。この歌のパワーは撮影現場にもあふれていて、家族のような温かい空気に満ちていました」とコメントを寄せました。

そして、岡田さんが演じる中村八大さんの妻を清野菜名さん（31）が演じます。