ＡＫＢ４８の白鳥沙怜（１５）が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「手をつなぎながら」公演で卒業を発表した。卒業は５月ごろを予定しているという。

白鳥は公式ホームページでも卒業を報告。「私、白鳥沙怜はＡＫＢ４８を卒業します。１３歳でＡＫＢ４８の１９期生として加入し、２年間活動してきました。振り返るとあっという間で、この２年間でさまざまな経験をさせていただき、本当にたくさんのことを学ばせていただきました。ＡＫＢ４８での活動は学業との両立で大変なこともありましたが、楽しい思い出の方が圧倒的に多く、私にとって１つの居場所にもなっていました」と感謝した。

続けて「学業と両立していく中で、自分なりに思うような活動ができない現状と、このままでこの先ファンの皆さまの期待に応えられるのかという不安もある中で、たくさん考え、悩み、今回の決断となりました。優しくしていただいた憧れの先輩方、辛い時も楽しい時も一緒に乗り越えてきた大好きな同期、そして頼もしくかわいい２０期・２１期研究生のみんな。これから、もっとたくさんの時間、たくさんの思い出を作っていきたかったのが正直な気持ちです」と明かし、「スタッフのみなさんにもこれまで支えていただきました。本当にありがとうございます。そして何より、私に会いに来てくださって応援してくれたファンのみなさん、本当にありがとうございます」と気持ちを伝えた。

東京都出身の白鳥は、２４年３月にＡＫＢ４８の１９期研究生としてお披露目。同年５月に劇場公演デビューした。昨年１２月の日本武道館公演で正規メンバーに昇格していた。