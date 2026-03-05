【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】「深すぎる切り返し」で突破（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW千葉玲海菜が、「深すぎる切り返し」で相手DFを翻弄。かつて世界を制した歴戦の名DFも思わず唸り声を上げた。

オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と2027年ワールドカップ出場権の確保（上位6チーム）を目指すなでしこジャパンは、日本時間3月4日にグループステージ初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦した。

相手が最終ラインに7人を並べるほどの“ガチガチの守り”に苦戦したものの、日本は61分にMF谷川萌々子が先制点を奪取。ベンチスタートだった千葉は、75分にDF北川ひかるに代わってピッチへ。左SBのポジションに入ると、持ち前の攻撃センスで攻撃を活性化させていく。

そして迎えた90分、敵陣左サイドの高い位置でボールを持った千葉は、相手FWリウ・ユーチャオと1対1の状況になる。細かいタッチからまずは縦に仕掛けると見せかけ、戻りながらカットイン。そして、相手がたまらず足を出してきた絶好のタイミングで、ボールを軸足の後ろから通す「クライフターン」と呼ばれる深い切り返しを披露した。

この“深すぎる切り返し”で見事に相手の逆を突いた千葉は、そのまま左足でクロスを供給。ボールはファーサイドのDF守屋都弥に通る直前で惜しくも相手DFにカットされたものの、ジョーカーとして投入された千葉の圧倒的な突破力が存分に発揮されたシーンだった。

レジェンドDFも「おお！」と感嘆

このハイクオリティーな突破には、DAZNで解説を務めた岩清水梓さん（元なでしこジャパンDF）も「おお！」と感嘆。「切り返し、めちゃくちゃ深かったですね」と称賛し、リプレイ映像を見ながら「これは振られる！」と興奮気味に語った。2011年のワールドカップ優勝や2012年のロンドン五輪銀メダルに大きく貢献し、国際Aマッチ122キャップを誇る日本のレジェンドDFにとっても、思わず声が出るほど見事な駆け引きだった。

キレキレの動きを見せた千葉は、直後の90＋2分にも左サイドから見事なダイレクトクロスを送り、FW清家貴子のダメ押しゴールをアシストしている。

本来はアタッカーでFW登録の千葉、ニルス・ニールセン監督政権下ではSBでもテストされており、この試合でも左SBとしてチームの攻撃を活性化した。3月7日に控える第2節のインド代表戦以降も、相手の守備網を切り裂く“崩しの切り札”として大きな期待が懸かる。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

