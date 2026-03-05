ミラノ・コルティナオリンピックで大けがを抱えながらも7位に入賞したスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手。



3月5日、東京で開かれたイベントに登場し、「4年後に次こそピークを持っていきたい」と次のオリンピックへの決意を語りました。



東京都内で行われた自動車メーカーの発表会。笑顔で登場したのは村上市出身の平野歩夢選手です。





平野歩夢選手「ただいまっす」5日、ブランドアンバサダーに就任したことが発表されました。〈平野歩夢選手〉「オリンピックも終わったということで目的を決めずにリフレッシュする時間は今後楽しみにしている」ミラノ・コルティナオリンピック。スノーボード男子ハーフパイプでオリンピック2連覇がかかった平野選手。直前の大会で複数か所を骨折し、大けがを抱えたなかで迎えた決勝…（解説）「ここです。フロントサイドダブルコーク1620、バックサイドダブルコーク1260、さぁ最後フロントサイドトリプルコーク1440、信じられない、なんという精神力、なんという集中力だ」けがを感じさせない圧巻の滑りを披露しました。〈平野歩夢選手〉「無事生きて帰ってこられてよかった。思い切って生きるか死ぬかの戦いみたいな気持ちはもって滑りました」オリンピックから約3週間。平野選手はすでに4年後の大舞台を見据えています。〈平野歩夢選手〉「4年後の試合に向けてまた戦っていくのは自分でも想像ができている1つかなと思っていて、大会というよりは日々を大事にして、4年後に次こそピークを持っていけるようにまた準備していきたいと思っている」この日のイベントでは地元・村上市に夢や希望を届けたいと語っていた平野選手。4年後に向け再起を誓います。