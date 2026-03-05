開催：2026.3.5

会場：東京ドーム

結果：[韓国] 11 - 4 [チェコ]

WBCの試合が5日に行われ、東京ドームで韓国とチェコが対戦した。

韓国の先発投手はソ・ヒョンジュン、対するチェコの先発投手はＤ・パディシャークで試合は開始した。

1回裏、5番 ムン・ボギョン 4球目を打ってセンターへの満塁ホームランで韓国得点 KOR 4-0 CZE

2回裏、2番 Ｊ・ジョーンズ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へで韓国得点 KOR 5-0 CZE

3回裏、6番 Ｓ・ウィットコム 5球目を打って左中間スタンドへのホームランで韓国得点 KOR 6-0 CZE

5回表、3番 Ｔ・バブラ 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでチェコ得点 KOR 6-3 CZE

5回裏、6番 Ｓ・ウィットコム 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランで韓国得点 KOR 8-3 CZE

7回裏、5番 ムン・ボギョン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットで韓国得点 KOR 9-3 CZE、7番 キム・ヘソン 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へで韓国得点 KOR 10-3 CZE

8回裏、2番 Ｊ・ジョーンズ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランで韓国得点 KOR 11-3 CZE

9回表、9番 Ｊ・ポスピシル 初球を打ってレフトへの犠牲フライでチェコ得点 KOR 11-4 CZE

試合は11対4で韓国の勝利となった。

この試合の勝ち投手は韓国のソ・ヒョンジュンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はチェコのＤ・パディシャークで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-05 21:58:10 更新