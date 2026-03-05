　5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円高の5万5660円と急騰。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては381.94円高。出来高は1万1934枚となっている。

　TOPIX先物期近は3723.5ポイントと前日比38ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55660　　　　　+520　　　 11934
日経225mini 　　　　　　 55655　　　　　+515　　　197009
TOPIX先物 　　　　　　　3723.5　　　　　 +38　　　 11621
JPX日経400先物　　　　　 33715　　　　　+170　　　　 406
グロース指数先物　　　　　 746　　　　　　+5　　　　 684
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース