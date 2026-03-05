日経225先物：5日22時＝520円高、5万5660円
5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円高の5万5660円と急騰。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては381.94円高。出来高は1万1934枚となっている。
TOPIX先物期近は3723.5ポイントと前日比38ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55660 +520 11934
日経225mini 55655 +515 197009
TOPIX先物 3723.5 +38 11621
JPX日経400先物 33715 +170 406
グロース指数先物 746 +5 684
東証REIT指数先物 売買不成立
