＜全人代＞「AI＋」が3年連続で政府活動報告に登場、今年はインテリジェント経済の新形態を提唱

国務院報道弁公室は3月5日にブリーフィングを開催し、「政府活動報告」起草チームのメンバーで国務院研究室の陳昌盛副主任が同報告について紹介し、「『AI＋（人工知能プラス）』が3年連続で取り上げられ、今年は『インテリジェント経済の新形態』が初めて提唱された。これは斬新な提唱であり、AI発展の機会を捉え、あらゆる産業でAIの活用をより深く、より広く進め、新たな経済成長の空間を切り開き、新たなモデルを育成・発展させることを目的としている」と説明しました。

具体的には以下の3点にまとめられます。

1、活用規模の拡大、「AI＋」展開の加速です。

2、オープンソース開発の深化、中小企業の大規模モデル活用コストの削減、オープンソース文化の構築、AIスタートアップ企業への支援です。

3、AI発展基盤の強化、関連する新たなデジタルインフラ整備の推進です。

陳副主任はさらに、「AIガバナンスの整備加速」「国際協力の強化」「AIの有益・安全・公平な発展の推進」の重要性を強調しました。（提供/CGTN Japanese）