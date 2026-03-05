大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、7日（土）と8日（日）にヴィクトリーナ・ウインク体育館で開催するSVリーグ女子第18節の岡山シーガルズ戦で、来場者プレゼントを行うと発表した。クラブ公式Xが伝えている。

今節はGAME1がノバック、GAME2が西部電気建設の協賛で行われ、両日ともに女性ファンのためのスペシャルDAY「RINA♡DAY」が開催される。

7日（土）のGAME1では来場した方の中から先着1,000名にノバックと姫路によるオリジナルバッグをプレゼント。中には選手のサイン入りバッグもランダムで入っている可能性もあるとしている。さらに、2階に登場する展示パネルでの撮影企画に参加した方へ、ノバックと姫路のオリジナル缶ミラーをプレゼントするとのことだ（数に限りあり）。

なお、「docomoガラポン抽選会」も両日開催。dポイントアプリ、もしくはd払いアプリの券名デザインを「ヴィクトリーナ姫路ver.」に変更した方が参加可能（1人1回）で、1等のサイン入りベースボールシャツ、2等のサイン入りポスター or 観戦ペアチケット、3等のオリジナル缶バッジなどハズレなしの豪華景品が用意されている。