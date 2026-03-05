◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 韓国 11-4 チェコ(5日、東京ドーム)

WBCの1次ラウンドプールC、韓国はチェコと対戦し、初回の満塁本塁打を含め4発10安打で大量11得点。初戦で強力打線の実力を発揮し勝利しました。

この試合、後攻の韓国代表は初回、満塁の場面でムン・ボギョン選手が右中間へホームランを放ちいきなり4点を先制します。

2回には1アウト1、3塁からジャーマイ・ジョーンズ選手の内野ゴロの間に1点を追加。さらに3回にはシェイ・ウィットコム選手がレフトへソロホームランを放ち韓国が6点リードとします。

投げては韓国代表の先発ソ・ヒョンジュン投手は安定した投球でチェコ打線からアウトを重ね、3回を無失点で先発の役目を果たしました。

5回には19歳のチョン・ウジュ投手がマウンドに上がりますが、メジャー経験のあるテリン・ヴァヴラ選手に3ランホームランを浴び、一時は3点差に追い上げられます。

それでも5回裏にはウィットコム選手に2打席連続となる2ランホームランが飛び出し、7回裏にはムン・ボギョン選手のこの日5打点目となるタイムリーヒットとキム・ヘソン選手の内野ゴロ間にも得点を加え10-3とします。

韓国打線の勢いは止まらず、8回にもジョーンズ選手がダメ押しのソロ。4回と6回以外で着実に得点を積み重ねた韓国が11得点で大勝しました。