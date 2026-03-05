【World of Tanks: HEAT】 配信日：未定 料金：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ウォーゲーミングは3月5日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用戦車ヒーローシューター「World of Tanks: HEAT」において、動画シリーズ「Foundations」最新作の配信を開始した。

現在開発中の「World of Tanks: HEAT」における世界観やエージェント、戦闘を掘り下げる「Foundations」シリーズ。今回公開された第2話「Human-Machine Synergy」では、エージェントと戦車の関係性が語られており、エージェントは単なる操縦者ではなく、戦局を組み立てながら“戦略を戦術”へと変えていく「戦闘の設計者」のような存在であることが明かされた。

このほかにも動画内では、カスタマイズ要素やアルティメット・アビリティについて紹介されている。

【[ FOUNDATIONS ] Human-Machine Synergy in HEAT】

