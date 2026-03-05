櫻坂46中嶋優月、メンバーが夢によく登場「リアルすぎて」三期生のやり直したい過去＆恐怖体験とは【路地裏ホテル】
【モデルプレス＝2026/03/05】櫻坂46三期生（石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月）が5日、都内で開催された『路地裏ホテル』（映像配信サービスLeminoにて、3月6日より独占配信開始）完成披露試写会に出席。やり直したい過去やよく見る夢を明かした。
【写真】櫻坂46三期生、イベントに華やか集結
この日は、物語にちなんだQ＆Aが行われる一幕があった。タイムスリップするなら過去がいいか未来がいいかというお題で、石森は「過去ですね。未来のことを先に知るのは楽しみがなくなっちゃうなって、ちょっと思うので。過去の楽しかったこととかをもう一回繰り返したり、やり残したことをもう一回やってみるっていうのがいいかなって思うので、過去がいいです」と返答。具体的な時期については「この櫻坂46でアイドルになれたことが人生で一番の宝物だなと思いながら毎日生活しているので。合格したところからもう一回やり直したいです」とグループ愛に溢れるコメントで会場を沸かせた。
転生してみたい世界があるかについて、村井は「心はこのままで、学生時代に戻ってみたいなって思いました。私は高校生時代がコロナ禍と被っていたので、それで学生ならではの、文化祭とか体育祭とか、そういう青春をもう一回完全に一からやり直してみたいなって思いました」と経験できなかった青春を取り戻したい様子。
続けて、ホテルに泊まって怖い経験をしたことがあるかについて、小田倉は「小学校の修学旅行で泊まったホテルで、なんか部屋が暗いなと思って。嫌だなって友達と話していたんですけど、部屋にかかっていた絵を外してみたら、赤い字で『助けて』って書いてあったんです。たまに今でも夢に出ますね」とまさかの本格ホラー体験を明かして、メンバーを震えさせていた。
また、昨日見た夢を覚えているかについて、中嶋は「覚えています。特にメンバーが出演している夢は、リアルすぎて夢か現実か分からなくなることがあって。最近見たのだと、三期生の何人かとゲームをしているんですけど、私が一番へたっぴなので、いつも『ゆづ！』って言われているんですけど、夢の中でこの間、小島から『ゆづ！行かないで！待って待って！そこで！』って言われたところで目が覚めて、その時は夢か現実か分からなくなりました。よく出てきますね」と笑顔で明かした。
的野は「めちゃくちゃ鮮明に覚えていますね。知ってくださっている方もいるかもしれないんですけど、私は毎日夢日記というものをつけていて。つけるようになってから鮮明に覚えられるようになったんですけど、昨日ですね。四期生。後輩の、佐藤愛桜ちゃんが出てきたんですけど、絶対に違うんですけど、私と佐藤愛桜ちゃんが同じ学校で、めっちゃ悪いことしちゃうんですよ」と回想。「絶対に愛桜ちゃんはしない系の子なんですけど、私だけしかそういうことしなさそうなんですけど、愛桜ちゃんとなぜかそういう悪さをしてしまって。先生に学校中追いかけられるっていう夢を見て。最後は屋上から下のトランポリンに飛び降りて起きるみたいな、よく分からない夢だったんですけど（笑）。だいたい悪夢しか見ないんですけど、それが楽しいみたいな。ちょっとそういうところがあるんです（笑）。毎日覚えていますね」と話した。
さらに、自身の成長を感じる瞬間を聞かれた中嶋は「まさに今なんですけど（笑）」としたうえで「人前で喋るのが、昔は得意じゃなかったんですけど、まさに今こういうステージでお話しするような機会が、櫻坂46になってから、多く経験させていただく中で、まるで緊張していないかのような顔で今もお話しできるようになったのは、成長かなという風に思っています」と笑顔。続けて「今本当に心臓バクバクしていて。初めてなので。こういった機会が。みんなも緊張しているんですけど」と明かした。落ち着かせる方法を問われると「こうやってメンバーの顔を見たり。いま全員見えているんですけど、見えたらちょっと落ち着きますね。大好きです」と語っていた。
山下は「櫻坂46のグループ活動をしているときなんですけど、個人的にはライブのリハーサル期間が、かなり自分自身を追い込む期間にもなるので。ライブのリハーサルを経て、ライブが終わった時に、自分の成長をグッと感じる期間だなと思いますね」と明かした。
本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇む路地裏ホテル。悩みや事情を抱えた主人公たちは、不思議な異世界を体験しながら、自分が抱える悩みと向き合い、奮闘し、成長していく。（modelpress編集部）
