1Ãå¤¢¤ë¤È¤á¤Á¤ãÊØÍø¡ª¡Ústudio CLIP¡Û¥ª¥ó¥ª¥Õ³èÌö¤·¤½¤¦♡¡ÖÍ¥½¨¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×

¿·¤·¤¤½ÕÉþ¤Ï¤â¤¦¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡© º£¤«¤éÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÄ¹¤¯Ãå²ó¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ústudio CLIP¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Û¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤â¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Ë¤â¡¢µÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤â¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÂ¨¥³ー¥Ç´°À®
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó¤¤¤é¤º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡×\13,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Îー¥«¥éー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿º£¤Ã¤Ý¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¾åÈ¾¿È¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡¢²¼È¾¿È¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Î¥Ä¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¤¬¤¤ì¤¤¤á¤ÊÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¤ª¸Æ¤Ð¤ì¥·ー¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥·¥ï¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ã±ÉÊ»È¤¤¤Ç¥Ç¥¤¥êー¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¡ý
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤â¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤ÇÃå²ó¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë½Õ¤é¤·¤¤¥³ー¥Ç¤Ë¡£¤¤ì¤¤¸«¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸å¤í¥´¥à»ÅÍÍ¤Î¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä¤À¤«¤é¡¢¥ê¥é¥¯¥·ー¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
Writer¡§Anne.M